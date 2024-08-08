التقى رئيس غرفة التّجارة والصّناعة والزّراعة في ​طرابلس​ والشّمال ​توفيق دبوسي​، رئيس بلدية طرابلس ​رياض يمق​، في حضور مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مقبل ملك، وتمّت مناقشة استكمال خطوات تنظيف ​نهر أبو علي​ والبيئة المحيطة به. وأكّد دبوسي "دعم الغرفة لبلدية طرابلس، لتطوير خدماتها العامّة وتنظيف مدينة طرابلس وتنظيمها وتجميلها". من جهته، أشار يمق إلى "التّعاون الإيجابي مع غرفة طرابلس، في مشاريع إنمائيّة أخرى تخدم المدينة وأهلها"، مشدّدًا على "متانة العلاقة مع الحكومة، وأنّ التّواصل مستمر مع رئيسها من خلال مجموعة من مستشاريه، الّذين أكّدوا لنا أنّ هناك دعمًا كاملًا للمدينة لجهة تزفيت الطّرقات العامّة وتأهيل مبنى البلدية، ونحن على تعاون مستمر مع غرفة طرابلس في مشاريع أخرى لاحقة تهمّ المدينة".

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون مشترك بين بلدية طرابلس وغرفة التجارة والصناعة فيها لتنظيف نهر أبو علي ومحيطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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