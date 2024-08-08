النمسا تحبط محاولات هجوم إرهابي على حفلات المغنية العالمية تايلور سويفت

ياسر رشاد - القاهرة - أحبطت أجهزة الاستخبارات في النمسا، اليوم الخميس، محاولات لهجوم إرهابي على حفلات المغنية العالمية تايلور سويفت.

وكشف رئيس جهاز الاستخبارات في النمسا، عن العثور على مواد كيميائية في منزل مواطن يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على حفلات المغنية تايلور سويفت في فيينا.

النمسا تفشل محاولة هجوم إرهابي على حفلات تايلور سويفت

وقال مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بـ النمسا، فرانس روف، إن المحققين عثروا على مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية في منزل المشتبه به، موضحا أنه يجري تقييم الوضع حاليا.



وأضاف مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بـ النمسا خلال مقابلة مع برنامج تبثه قناة "أو أر إف" العامة، في أعقاب اعتقال اثنين من المشتبه بهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن المشتبه به كتب على الإنترنت يمين الولاء لزعيم تنظيم "داعش"، قبل أسابيع قليلة.

كما كشف وزير داخلية النمسا ، جيرهارد كارنر، أن استخبارات دولية ساعدت بشكل كبير في التحقيق بشأن خطط لمهاجمة حفلات نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في فيينا، نظرا لأن القانون النمساوي لا يسمح بالرقابة على تطبيقات المراسلة.

وأضافوزير داخلية النمسا في مؤتمر صحفي أن "التحقيقات، وقد أشرت بالفعل إلى هذا في هذه القضية، بدأت أيضا بشكل خاص بناء على اتصالات دولية ومعلومات دولية".

وألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

