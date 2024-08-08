السفير الأمريكي يغادر تركيا بعد إغلاق أردوغان الأبواب في وجهه

ياسر رشاد - القاهرة - غادر السفير الأمريكي في أنقرة جيك فليك، اليوم الخميس، تركيا بعد أن أغلق الريس التركي رجب طيب أردوغان الأبواب في وجهة رافضاً التواصل معه.

وتحدث السفير الأمريكي جيك فليك، الذي تنتهي فترة خدمته في أنقرة، لوكالة الأناضول عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وحياته في البلاد وكيف يقضي الوقت مع زوجته شيريل فليك بمقر إقامة السفارة، وكتبت الصحيفة أنه سعيد بوجوده في تركيا، وأنه كان يتطلع للمجيء إلى تركيا منذ 3 سنوات وأنه يجد صعوبة الآن في المغادرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في أبريل 2023، أنه يرفض إجراء المزيد من الاتصالات مع السفير الأمريكي في انقرة، بعدما التقى الأخير بمنافس الرئيس الحالي في الانتخابات آنذاك، مرشح المعارضة الوحيد كمال كيليتشدار أوغلو.

وشدد أردوغان على أن أبواب مقر إقامته "مغلقة" أمام السفير الذي "لن يتمكن بعد الآن من الدخول". ويشار إلى أن فليك شارك بعد ذلك في حفل تنصيب أردوغان وفي حفل استقبال بمقر إقامة الزعيم التركي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى تركيا.

أردوغان: تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل



يذكر أن علن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اللجنة القانونية في البرلمان التركي ستقوم بتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 7 أغسطس.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان يوم الاثنين الماضي، عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تقف بجانب فلسطين وتدعم "الإخوة الفلسطينيين بكل ما تمتلكه من إمكانيات"، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد أردوغان على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء "الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء خلال الأشهر العشرة الماضية"، مضيفًا أن هذه الهجمات تظهر أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، "أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".





وتطرق الرئيس التركي إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واعتبر أن هذا الحدث يمثل "تجاوزًا لحد جديد في أزمة غزة"، مشيرًا إلى أن هذا الاغتيال يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

وأكد أردوغان أن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ"العدوانية وغير المعترف بالقوانين أو الأعراف"، تهدد استقرار المنطقة وتدفعها نحو سيناريوهات سيئة.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت مرارًا رغبتها في مواصلة سياسة المجازر، متجاهلة المواقف البناءة لحركة حماس. وفي ختام حديثه، حذر أردوغان من العواقب الوخيمة إذا استمرت حكومة نتنياهو في مساعيها لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدعم المتناقض من القوى الدولية لهذه الحكومة يساهم في تأجيج الأزمة