أوكرانيا تعلق على قرار النيجر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها

ياسر رشاد - القاهرة - علقت أوكرانيا، اليوم الخميس، علي قرار النيجر التي اتخذته بقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد أن وجهت بعد الاتهامات لحكومة كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان إن نظام كييف شعر بالاستياء من قرار النيجر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، ويرى أن الاتهامات الموجهة من النيجر غير صحيحة.

ونشرت وزارة خارجية أوكرانيا، اليوم الخميس، بيانا عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، قالت فيه إن الاتهامات الموجهة من سلطات النيجر "غير صحيحة ولا تتوافق مع الواقع".

لكن قبل ذلك، أعلن أندريه يوسوف ممثل مديرية المخابرات العامة بوزارة دفاع أوكرانيا، في تعليقه لوسائل الإعلام الأوكرانية على الغارة المسلحة على قافلة لمجموعة فاغنر في مالي ، إن الجانب الأوكراني "قدم للمسلحين ليس فقط المعلومات الضرورية".

النيجر تقطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

وقطعت جمهورية مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا يوم الاثنين. وكان السبب هو دعم كييف للإرهابيين المحليين،كما أعلنت النيجر يوم الأربعاء عن قطع العلاقات مع أوكرانيا.

وأعربت خارجية أوكرانيا، عن امتعاضها من قرار سلطات النيجر بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.

أعلنت السلطات الحكومية الروسية، أمس الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 28، جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات ال 24 الماضية على مقاطعة كورسك الحدودية.

أعلنت السلطات الحكومية الروسية، أمس الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة 28، جراء هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الساعات ال 24 الماضية على مقاطعة كورسك الحدودية.

بوتين يجتمع بالأمن الروسي

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، إنه سيستمع إلى تقرير من وكالات إنفاذ القانون حول الوضع الجاري في مقاطعة كورسك.

ويجري الاجتماع بحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.

وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع رسمي أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح.