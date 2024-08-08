اشار مكتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بيان، الى انه فيما يجري تداول خبر سفر باسيل، علم أنه توجه إلى الخارج في رحلة عمل لأقل من ٢٤ ساعة، وهو كان زار امس بلدة بسكنتا حيث اقام المحامي وليد جوزيف الخوري مأدبة عشاء على شرفه حضرها عدد من الوزراء والنواب وقضاة ومحامون ورؤساء بلديات ومخاتير وشخصيات ناشطة في الشأن العام بمعظمها من منطقة جرد المتن الشمالي. وكانت له كلمة شدّد فيها على مفهوم التيار لمعنى لبنان والوجود الحر والمتنوع فيه. ‏كذلك اجتمع مع مجموعة كبيرة من المنتسبين إلى التيار الوطني الحر في بلدة بسكنتا وكانت له كلمة حول مفهوم الالتزام الحزبي والدور الوطني للتيار. وغدًا يستأنف باسيل نشاطاته في لبنان بحسب برنامجه المعتاد.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب باسيل: توجه للخارج في رحلة عمل لأقل من 24 ساعة وغدًا يستأنف نشاطاته في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.