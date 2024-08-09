«المطبخ المركزي العالمي» يعلن مقتل أحد موظفيه الفلسطينيين في غزة

أعلنت مؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» أو «المطبخ المركزي العالمي» الإغاثية أن فلسطينياً من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً أن الموظف يدعى نادي السلوت. وذكرت في بيان، إنه كان «عضواً أصيلاً في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محباً للخير». وقالت المنظمة، إنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث، لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط غزة.

وكانت ثلاث ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة، كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا. ونفت إسرائيل صحة الاتهامات، بأنها تعمدت استهداف موظفي الإغاثة.