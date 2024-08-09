بيان قطري مصري أميركي: حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى

اشار بيان قطري مصري أميركي الى انه حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الاسرى. ولفت الى اننا دعونا الجانبين لاستئناف المحادثات في 15 أب بالدوحة أو ⁧‫القاهرة‬⁩ لسد الثغرات المتبقية.

واوضح البيان القطري المصري الأميركي: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ". وشدد على انه حان الوقت للإفراج عن الاسرى وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق.

واردف "يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل، ولقد سعينا لأشهر للتوصل إلى اتفاق وهو الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى تفاصيل التنفيذ".