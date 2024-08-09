الحلبي يطلب من خريجي الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية المبادرة بتقديم طلب مزاولة المهنة

طلب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، إلى "خريجي كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية (ULF)، الذين أنهوا دراستهم واستحصلوا على شهادة الإجازة الجامعية في الهندسة قبل العام الجامعي 2022-2023، أي في نهاية شهر آب 2022 كحد أقصى، ولم يتقدموا بعد بطلب إذن مزاولة الهندسة إلى الجهات المعنية، ويرغبون في الحصول على إذن مزاولة الهندسة، المبادرة بتقديم طلباتهم خلال شهري آب وأيلول من العام الجامعي"،
مع الإشارة إلى أن أمانة سر مزاولة مهنة الهندسة في المديرية العامة للتعليم العالي ستتوقف عن استقبال الطلبات لفئة الطلاب المحددة بعد 30 أيلول 2024.
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