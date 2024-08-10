حزب الله ينفذ 9 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال في يوم

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله 9 عمليات عسكرية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 09-08-2024، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة .

عمليات المقاومة الإسلامية :



1- الساعة 09:40 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة ‏كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة حناويه.

3- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان، استهدف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصاب أهدافه بدقة وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في بلدتي حناويه والناقورة.

4- استهداف مبان ‏يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب.

5- استهداف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة بصواريخ فلق، كردٍّ على ‏الاغتيالات والاعتداءات التي نفذها العدو وخصوصاً في بلدتي الناقورة وحناويه.

6- استهداف مبنًى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

7- الساعة 13:25 استهداف موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

8- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

9- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة وعلى المنازل الآمنة.

