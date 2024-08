شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص في حادث تحطّم طائرة بتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

حوادث تحطم الطائرات

أعلنت هيئة الطيران المدني في تشيلي، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلّونها في جنوب تشيلي.وقالت المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية في بيان إن "الطيار والركاب الستة" لقوا حتفهم، دون أن تحدد سبب تحطم الطائرة. وكانت سقطت طائرة ركاب في البرازيل، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 61 شخصا.وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن صادق التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية إثر حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو.