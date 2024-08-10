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مصرع 7 أشخاص في حادث تحطّم طائرة بتشيلي

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واس - سانتياغو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص في حادث تحطّم طائرة بتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الطيران المدني في تشيلي، أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلّونها في جنوب تشيلي.
وقالت المديرية العامة للملاحة الجوية المدنية في بيان إن "الطيار والركاب الستة" لقوا حتفهم، دون أن تحدد سبب تحطم الطائرة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حوادث تحطم الطائرات

وكانت سقطت طائرة ركاب في البرازيل، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 61 شخصا.
وأعربت وزارة الخارجية عن صادق التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية إثر حادث سقوط طائرة مدنية في ولاية ساوباولو.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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