نائب إيراني يكشف: طهران قد تتراجع عن ضرب إسرائيل لهذا السبب

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث النائب الإيراني أحمد بخشايش أردستاني، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، عن السبب الوحيد الذي من الممكن أن يدفع طهران للتراجع عن ضرب إسرائيل، بعد اغتيالها إسماعيل هنية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أردستاني قوله: "إن إيران قد تمتنع عن الرد على إسرائيل بشأن اغتيال إسماعيل هنية، إذا توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينهى فعليا الصراع في غزة".

وفي وقت سابق، صرحت مندوبة إيران في الأمم المتحدة بأن لطهران الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي واغتال به رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المندوبة الإيرانية، بشأن ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع الجاري، أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابعت: "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".

وأشارت مندوبة إيران إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، و"يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل".

والخميس الماضي، دعا قادة مصر والولايات المتحدة وقطر، حماس وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى في 15 أغسطس.

جدير بالذكر أن إيران كانت قد هددت بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في هجوم نُسب لإسرائيل.