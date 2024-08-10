الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعات فوق بيروت وجبل لبنان وصولا الى جنوب لبنان

خرق الطيران الحربي الاسرائيلي جدار الصوت على دفعات فوق بيروت وجبل لبنان، وقد القى بالونات حرارية.
وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في النبطية، بخرق جدار الصوت من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي فوق النبطية واقليم التفاح بشكل عنيف.
واشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة.
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