التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهمية دعم جهود وقف العدوان الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وما شهدته من تطورات كبيرة أثرت بشكل سلبي غير مسبوق على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وفي مقدمتها الأزمة في غزة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد البديوي ضرورة بذل الجهود الأوروبية والعمل على دعوة جميع الأطراف المعنية لخفض حدة التصعيد، والوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الأزمة وفقاً للقرارات الأممية والدولية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات بين الجانبان.

كما استعرضا آخر التحضيرات للقمة الخليجية الأوروبية لقادة دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في أكتوبر القادم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدا أن هذه القمة تأتي تتويجا للعلاقات المشتركة والمميزة بين الجانبان، والحرص على تعزيزها بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي.

وتم التأكيد على استمرار التواصل والعمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات تخدم المصالح المشتركة للجانبين.