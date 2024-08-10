معلومات الجديد: جهات عربية تواصلت مع حزب الله وتمنت تأجيل الرد إلى ما بعد 15 آب

اشارت معلومات قناة "الجديد" الى المساعي الدولية كثرت لتخفيض التصعيد وتخفيف حدة الرد من أجل عدم إعطاء ذريعة لإسرائيل لتوسيع الحرب، إذ وصل إلى لبنان تأكيدات من الولايات المتحدة وغيرها من الدول تبلغ بها ميقاتي عن أن الحرب على غزة ستتوقف.

ولفتت معلومات "الجديد" الى ان جهات عربية تواصلت مع حزب الله وتمنت تأجيل الرد إلى ما بعد 15 آب أي تاريخ عودة إنطلاق المفاوضات بشأن غزة، لكي لا يتهم الحزب بتطيير المفاوضات إلا أن الاخير التزم الصمت ولم يعط أي جواب لا سلباً ولا إيجاباً.