اخبار العالم

"الحديد في أيدها ملبن".. عمرو أديب معلقًا على فوز سارة سمير في أولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالبطلين، سارة سمير وأحمد الجندي، لإحرازهما الميدالية الفضية والذهبية في أولمبياد باريس 2024، معلقا: "اللي يشوف سارة وهي بتبكي يعرف أن في ناس عندها دم".

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن سارة سمير واجهت العديد من الصعوبات ولكنها استمرت في مشوارها، قائلًا : "بترفع الحديد وكأنها بتزغرط.. الحديد في أيدها ملبن".

يذكر أن الرباعة المصرية، سارة سمير، استطاعت تحقيق الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وحصد أحمد الجندي ذهبية الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا