أعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا، عن "مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم جوي روسي على العاصمة كييف".
وكانت قد دوّت انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية وشرقها، وفق وكالة الصحالة الفرنسية، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن صاروخَين روسيَّين كانا متّجهَين نحو العاصمة، وذلك مع استمرار التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت الإدارة العسكريّة في كييف إنّه تمّ تفعيل الدفاع المُضادّ للطائرات.
كما أعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، أنّ مناطق عدّة أخرى في البلاد تتعرّض لهجمات بطائرات بلا طيّار.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم جوي روسي على كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.