سلطات أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم جوي روسي على كييف

أعلنت خدمات الطوارئ في أوكرانيا، عن "مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم جوي روسي على العاصمة كييف".

وكانت قد دوّت انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية وشرقها، وفق وكالة الصحالة الفرنسية، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن صاروخَين روسيَّين كانا متّجهَين نحو العاصمة، وذلك مع استمرار التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك الروسية في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت الإدارة العسكريّة في كييف إنّه تمّ تفعيل الدفاع المُضادّ للطائرات.

كما أعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، أنّ مناطق عدّة أخرى في البلاد تتعرّض لهجمات بطائرات بلا طيّار.