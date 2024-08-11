كوريا الشمالية ترسل نحو 240 بالونًا محملًا بالقمامة نحو جارتها الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 240 بالونا محملا بالقمامة نحو كوريا الجنوبية، وهبطت نحو 10 منها في الجنوب، حسبما ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، لم يتم رصد أي بالونات محلقة في الهواء، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مثل هذه البالونات يوم السبت، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.وهبط عدد قليل جدا من البالونات في المناطق الشمالية من إقليم جيونججي المحيط بسول، حيث يبدو أن كوريا الشمالية أرسلتها على الرغم من هبوب الرياح في الاتجاهين الشمالي والشمالي الشرقي.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة شرطة جيونججي بوكبو الإقليمية إنها تلقت تقريرين يتعلقان بالبالونات الشمالية.