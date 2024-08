شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف عن أسباب انسحابه من الانتخابات الأمريكية.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

استطلاعات الرأي

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس جو بايدن إنه أوقف حملة إعادة انتخابه بعد أن علم من أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس أن استمراره سيضر بفرصهم في انتخابات نوفمبر، وخلص إلى أنه كان سيصبح "مصدر إرباك حقيقي" إذا بقي في السباق.وعرض بايدن، في أول مقابلة له منذ انسحابه في 21 يوليو، بعد أسابيع من مناظرة كارثية مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، لمحة عن تصاعد الأحداث التي أدت إلى قراره، الذي جاء بعد ضغوط من حزبه وسط مشاعر قلق بشأن عمره وحالته الذهنية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.وقال بايدن في مقابلته مع شبكة "سي بي إس": استطلاعات الرأي التي أجريناها أظهرت أن السباق كان متقاربًا للغاية، وكان من الممكن أن يحسم في اللحظة الأخيرة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضاف: لكن ما حدث هو أن عددًا من زملائي الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ اعتقدوا أني سألحق بهم ضررًا في سباقاتهم الانتخابية، وكنت أشعر بالقلق من أن يصبح بقائي في السباق هو الموضوع الرئيسي.