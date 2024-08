شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أوروبي لماسك من البث المباشر لمحادثته مع ترامب.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

غرامات كبيرة

مراقبة الأحداث العالمية

الدمام - شريف احمد - حذر المفوض الأوروبي للسياسة الرقمية تيري بريتون، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) من أن قوانين الاتحاد الأوروبي سوف تسري على البث المباشر للمحادثة المقررة في وقت لاحق اليوم بين ماسك ومرشح الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب.وتجري المفوضية الأوروبية بالفعل تحقيقًا بشأن احتمال ارتكاب منصة إكس لمخالفات لقوانين الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون موسع يتعلق بالمحتوى على الانترنت، ويلزم المنصات الكبرى على الشبكة الدولية باتخاذ إجراءات للحد من سلسلة من "المخاطر المنهجية".وتتضمن هذه المخاطر انتشار المحتوى غير القانوني والتأثيرات السلبية على المسارات المدنية والعمليات الانتخابية والأمن العام. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقد تصل قيمة الغرامات التي تفرض على الشركات التي تخالف هذا القانون إلى 6% من إجمالي أرباحها السنوية العالمية.وذكر بريتون أنه "يكتب في سياق الأحداث الأخيرة التي وقعت في بريطانيا، وفيما يتعلق بالبث المباشر المقرر على منصة إكس للمحادثة بين ماسك ومرشح رئاسي أمريكي، وسوف تكون متاحة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي".وقال إن المفوضية تراقب المحتوى الذي يتعلق بـ"الأحداث في العالم بما في ذلك المناقشات والمقابلات في سياق الانتخابات".ومن المقرر أن يجري ماسك وترامب حوارًا يُبث بشكل مباشر على منصة إكس اليوم الاثنين في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت الصيفي الأوروبي).