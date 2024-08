شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. حرارة الطقس تودي بحياة أكثر من 47 ألف شخص في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

بيانات الوفيات

أخبار متعلقة بعد غياب عام.. ترامب يعود إلى منصة "إكس" بهذه الرسالة إجلاء 120 ألف شخص.. تطورات التوغل الأوكراني في روسيا

أعلى معدل وفيات

الدمام - شريف احمد - قال خبراء إن ما يقدر بأكثر من 47 الف شخص قضوا نحبهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا العام الماضي، الذي كان أكثر السنوات سخونة في العالم منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.وذكرت دراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا ونشرتها الدورية العلمية "نيتشر ميدسن" اليوم الاثنين، أن المجتمعات تأقلمت فيما يبدو مع الحرارة.واستخدم الفريق البحثي البيانات الخاصة بالوفيات التي أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) لقياس حجم الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في 823 إقليمًا في 35 دولة أوروبية خلال عام 2023. This is a Twitter Status تطلق دعوة عالمية لمواجهة عواقب ارتفاع This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبحسب التقديرات، حدثت 47 ألف و690 حالة وفاة ناجمة عن الحرارة المرتفعة في أوروبا العام الماضي، في ثاني أعلى معدل وفيات منذ بدء احتساب هذه النوعية من الوفيات عام 2015، علمًا بأن أعلى معدل جرى تسجيله كان في عام 2022.ووجد الباحثون أن أعلى معدل وفيات بسبب الحرارة المرتفعة كان في جنوب أوروبا، إذ سجلت اليونان 393 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وسجلت بلغاريا 229 حالة، وإيطاليا 209 حالة، وإسبانيا 175 حالة وفاة، لتحتل تلك الدول المراكز الأربعة الأولى في الدراسة.وسجلت ألمانيا 76 حالة وفاة لكل مليون نسمة بسبب حرارة الطقس العام الماضي.