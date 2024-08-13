اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة في قضية قتل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون قضائيون اليوم الثلاثاء إنه تم اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة وستة من المقربين لها في قضية قتل، وذلك بعد أكثر من أسبوع من استقالتها وفرارها إلى خارج البلاد في ظل الاحتجاجات الطلابية الضخمة.وقدم رجل الأعمال أمير حمزة القضية في محكمة دكا.واتهم حسينة واثنين من زملائها في مجلس الوزراء ورجال شرطة بارزين بأنهم مسؤولون عن مقتل أبو سعيد في يوليو الماضي.

وأكد حمزة أن سعيد توفى عقب أن أطلقت الشرطة النار عشوائيا على المتظاهرين الطلاب في منطقة محمد بور في دكا، حسبما قال محامي الدفاع أنوار الإسلام.

وأمر قاضي في محكمة دكا الشرطة المحلية بفتح التحقيق في الاتهامات.

وقال حمزة إنه تطوع لتقديم القضية ضمن مسؤولياته المدنية.