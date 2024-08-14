شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 4.2 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يحول مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حولت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء، مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2ر4 مليار يورو (6ر4 مليار دولار).
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس، أن التمويل يستهدف "استمرار عمل الدولة الأوكرانية في الوقت الذي تخوض فيه كييف معركة بقاء ضد روسيا، وقالت إن "أوروبا تقف بشكل راسخ مع أوكرانيا".
وبإضافة المبالغ الجديدة، تكون قيمة المبالغ التي حصلت عليها أوكرانيا بموجب هذا البرنامج حتى الآن قد وصلت إلى 12 مليار يورو.
وبموجب شروط الخطة، يتعين على أوكرانيا تنفيذ إصلاحات تتعلق بإدارة الماليات العامة وحوكمة المشروعات المملوكة للدولة.
وتواجه أوكرانيا، المرشحة رسميًا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غزوًا روسيا منذ أكثر من عامين، وتدعم الدول الغربية أوكرانيا عسكريًا لدحر هذا الغزو.
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس، أن التمويل يستهدف "استمرار عمل الدولة الأوكرانية في الوقت الذي تخوض فيه كييف معركة بقاء ضد روسيا، وقالت إن "أوروبا تقف بشكل راسخ مع أوكرانيا".
خطة أوكرانياوتندرج المساعدات في إطار "خطة أوكرانيا" التي أقرها الاتحاد الأوروبي رسميا في أبريل الماضي، وتنص على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية: #كييف لا تحتاج إلى أراض إضافية وترى أن هذه الأراضي ورقة مساومة في المفاوضات السلمية المستقبلية— صحيفة اليوم (@alyaum) August 13, 2024
للتفاصيل | https://t.co/idyQuZJLIc#روسيا | #أوكرانيا | #كورسك | #اليوم pic.twitter.com/ZEqdJibGH8
وبإضافة المبالغ الجديدة، تكون قيمة المبالغ التي حصلت عليها أوكرانيا بموجب هذا البرنامج حتى الآن قد وصلت إلى 12 مليار يورو.
وبموجب شروط الخطة، يتعين على أوكرانيا تنفيذ إصلاحات تتعلق بإدارة الماليات العامة وحوكمة المشروعات المملوكة للدولة.
توفير الخدمات الأساسيةوسوف تستخدم هذه المبالغ لسداد رواتب ومعاشات المواطنين الأوكرانيين، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعمير في البلاد.
وتواجه أوكرانيا، المرشحة رسميًا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غزوًا روسيا منذ أكثر من عامين، وتدعم الدول الغربية أوكرانيا عسكريًا لدحر هذا الغزو.