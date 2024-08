شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 375 ألف منزل.. العاصفة ارنستو تضرب بورتو ريكو والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة #الأرصاد الجوية الأمريكية من أن تتسبب العاصفة الاستوائية #هيلاري في هطول الأمطار بمعدل يتجاوز متوسط الكميات السنوية في بعض المناطق

وحذرت من #فيضانات كارثية مهددة للحياة في شمال #كاليفورنيا



للمزيد: https://t.co/W09fv1tZyV#اليوم pic.twitter.com/SvsE5ngxja — صحيفة اليوم (@alyaum) August 21, 2023

العاصفة الاستوائية ارنستو

الدمام - شريف احمد - انقطعت الكهرباء عن 375 ألف منزل وشركة، في بورتو ريكو، بعد أن ضربت العاصفة الاستوائية إرنستو الجزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما تسبب في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح على الجزيرة.ومن المحتمل أن تصبح العاصفة إعصارا في الساعات المقبلة، حيث تتجه شمالا نحو برمودا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء. وحذرت من This is a Twitter Status كارثية مهددة للحياة في شمال This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحذير أن العاصفة ارنستو، كانت على بعد 85 ميلا(135 كيلومترا) شمال غرب سان خوان، بحلول الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.كان حوالي 25% من 5ر1 مليون مستهلك بشركة "لوما انرجي" المحلية للطاقة بدون خدمة في الساعة السابعة والثلث بالتوقيت المحلي.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح بلغت 70 ميلا في الساعة اليوم الأربعاء، أي أقل بقليل من الإعصار من فئة 1.وأضاف المركز أنه يمكن أن يتحول إلى إعصار كبير من الفئة 3 أو أعلى، في الأيام المقبلة.