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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ

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واس - بورت فيلا  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على سلم ريختر, اليوم، قبالة سواحل جزيرة "فانواتو" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
ووقع الزلزال على بعد 160 من منطقة لاكاتورو الواقعة في مقاطعة مالامبا, وعلى عمق 10 كيلومترات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

زلازل المحيط الهادئ

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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