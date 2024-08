شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب قبالة سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

زلازل المحيط الهادئ

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على سلم ريختر, اليوم، قبالة سواحل جزيرة "فانواتو" الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.ووقع الزلزال على بعد 160 من منطقة لاكاتورو الواقعة في مقاطعة مالامبا, وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.