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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إحدى المقاطعات غرب إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة بانتين غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

زلزال إندونيسيا

للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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