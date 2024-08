شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إحدى المقاطعات غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة بانتين غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.