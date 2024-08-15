شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إحدى المقاطعات غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة بانتين غرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.
زلزال إندونيسياللتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
على عمق 156 كيلومترًا.. زلزال يضرب شمال شرق #إندونيسيا بقوة 5.3 درجة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 25, 2024
للتفاصيل..https://t.co/wmM7H5LSI5 pic.twitter.com/FeiWYB6MoM
ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.