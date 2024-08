شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار إرنستو يتحرك فوق برمودا في شمال المحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار إرنستو

الدمام - شريف احمد - يتحرك الإعصار إرنستو فوق برمودا في شمال المحيط الأطلسي اليوم السبت، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وإرنستو إعصار من الفئة الأولى مع سرعة رياح مستدامة تصل إلى 140 كيلومترا في الساعة.وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار يتحرك نحو الشمال الشرقي وسيبتعد عن برمودا في وقت لاحق اليوم السبت. يشار إلى أن برمودا هي إقليم بريطاني ما وراء البحار وهي سلسلة من الجزر تقع على بعد حوالي ألف كيلومتر من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفقدت العاصفة في البداية بعض قوتها بعد أن تحركت فوق اليابسة، لكنها قد تصبح أقوى مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.وحذر المركز من هطول أمطار غزيرة وأمواج عالية وفيضانات. ولا تشير التوقعات حاليا إلى أن الإعصار إرنستو سيصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة مباشرة، على الرغم من أن رواد الشاطئ في أجزاء من الساحل الشرقي يجب أن يتوقعوا موجات عالية وتيارات قوية.واشتد الإعصار المداري إلى إعصار بالقرب من إقليم بورتوريكو الأمريكي الكاريبي يوم الأربعاء، حيث تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.كما طالت آثار العاصفة جزر فيرجن. وحذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي من أن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي هذا العام من المرجح أن يكون نشطا بشكل خاص مع العواصف القوية.ويبدأ الموسم في يونيو ويستمر ستة أشهر. وأشارت الوكالة بشكل خاص إلى مياه البحر الدافئة والبداية المتوقعة لظاهرة "النينا" المناخية، حيث تتسبب المياه الباردة في المحيط الهادئ في تحولات بعيدة في الظروف الجوية.ووجد العلماء أيضا أن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث عواصف أكثر قوة. وفي يوليو، كان إعصار بيريل أقوى إعصار من الفئة الخامسة تم تسجيله على الإطلاق في مثل هذه المرحلة المبكرة من الموسم.