تصنيف شنغهاي.. جامعات الاتحاد الأوروبي تتفوق على الأمريكية والصينية

الاتحاد الأوروبي

قد لا تستطيع دولة أوروبية وحيدة الدخول بقوة في منافسات تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، ولكن جامعات دول الاتحاد الأوروبي تعد أكثر تمثيلاً من الولايات المتحدة والصين؛ لوجود 135 جامعة أوروبية ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم، مقابل 114 جامعة للولايات المتحدة، و 91 جامعة صينية.واحتلت جامعة باريس للعلوم الآداب المرتبة 33 هذا العام في التصنيف العالمي الشهير "شنغهاي" لأفضل الجامعات، بزيادة ثمانية مراكز مقارنة بعام 2023، بينما احتلت جامعة السوربون المرتبة 41، بزيادة قدرها 5 مراكز مقارنة بالترتيب الأخير. ومن بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، يوجد في ألمانيا وفرنسا 6 جامعات ضمن أفضل 50 جامعة، على الرغم من أن المؤسسات الألمانية تحتل مرتبة أقل من نظيراتها الفرنسية، بينما احتلت جامعة كوبنهاغن المرتبة 32، ومعهد كارولينسكا في السويد المرتبة 43.ويوجد في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا أكثر من 40 جامعة ممثلة، في حين أن 10 دول في الاتحاد الأوروبي لديها جامعة واحدة مصنفة فقط، مثل قبرص ولوكسمبورغ، وبعض الدول ليس بها جامعات مصنفة مثل رومانيا ومالطا.