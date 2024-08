شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب عدة مناطق في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

زلازل باكستان

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح اليوم، دون أن ترد أنباء حدوث خسائر.وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا في منطقة "سوبور" في إقليم كشمير. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم البنجاب شرقًا، وإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.ولم ترد أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من المنازل تحسبًا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.