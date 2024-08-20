شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب عدة مناطق في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر عدة مناطق من باكستان وإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح اليوم، دون أن ترد أنباء حدوث خسائر.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا في منطقة "سوبور" في إقليم كشمير. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ولم ترد أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من المنازل تحسبًا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.
وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام أباد، أن مركز الزلزال كان على عمق 20 كيلومترًا في منطقة "سوبور" في إقليم كشمير. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
عشرات القتلى.. فيضانات تجتاح #باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 19, 2024
للتفاصيل | https://t.co/jlSxQLv9Ap pic.twitter.com/cu6H2FYT3c
زلازل باكستانوشعر السكان بالزلزال في أنحاء كثيرة من باكستان، بما فيها إسلام أباد، وبعض المناطق في إقليم البنجاب شرقًا، وإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان.
ولم ترد أنباء حدوث خسائر بشرية أو مادية، غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من المنازل تحسبًا لحدوث هزة ارتدادية مدمرة.