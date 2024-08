شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات النزاع التجاري.. الصين تحقق في "غزو الألبان الأوروبية" والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الصين تحقيقا في احتمال إغراق منتجات الألبان الواردة من الاتحاد الأوروبي للسوق المحلية، في أحدث تطور للنزاع التجاري المستمر بين الجانبين.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأربعاء إن التحقيق سيستهدف عدة منتجات ألبان تشمل الجبن الطازج والمعالج. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الصينية بدأت تحقيقات إغراق بشأن واردات لحوم من الاتحاد الأوروبي في منتصف يونيو الماضي. وأضافت أن أحدث تحرك من جانب الصين يزيد التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي والتي بدأت مع قرار الاتحاد الأوروبي دراسة فرض رسوم إغراق على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، ورد الصين بالحديث عن فرض رسوم على لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.وفي الشهر الماضي توصلت المفوضية الأوروبية إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية تتلقى دعما غير عادل في الصين وأن الواردات من البلاد، تعرض الصناعة للخطر في الاتحاد الأوروبي.وتتراوح الرسوم الإضافية المفروضة على مختلف الشركات المصنعة ما يصل إلى 6ر37% . وفي وقت لاحق تقدمت الصين رسميا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية، حيث قالت وزارة التجارة الصينية إن ذلك بهدف حماية حقوق ومصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية، بحسب البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف متحدث باسم الوزارة "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على أن يصحح على الفور أخطاءه والعمل معا لحماية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والتكتل بالإضافة إلى استقرار سلسلة توريد المركبات الكهربائية".وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس اعتزامه المضي قدما في فرض رسوم على واردات السيارات الكهربائية الصينية بما في ذلك سيارات شركة تسلا الأمريكية التي تقوم بتصنيعها في الصين.في المقابل قالت الصين اليوم إن التحقيق في إغراق منتجات الألبان الأوروبي يأتي استجابة لطلب عدد من منظمات شركات منتجات الألبان الصينية، وسيتضمن التحقيق مراجعة 20 برنامجا للدعم في الاتحاد الأوروبي بعضها يأتي في إطار السياسة الزراعية المشتركة الأوروبية وبرامج أخرى موجودة في إيطاليا وفنلندا.ومن المتوقع اتمام التحقيق خلال عام، ويمكن أن يمتد 6 أشهر أخرى وفقا لظروف خاصة.يذكر أن صادرات منتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي إلى الصين بلغت في العام الماضي 7ر1 مليار يورو، قادمة من فرنسا وهولندا، في حين أن اكبر دولة مستوردة لمنتجات الألبان إلى الصين هي نيوزيلندا.