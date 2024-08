شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعلن اكتشاف حالة جديدة بسلالة خطرة من جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل

حالات جدري القرود

🚨💉🇹🇭#BREAKING : Thailand reports suspected case of new mpox strain.



Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Director-General of the Department of Disease Control (DDC) explained that the DDC suspects the foreign national, who arrived in Thailand on August 14 at 18:00, may be… pic.twitter.com/TdJgLQ8gDT — upuknews (@upuknews1) August 22, 2024

اكتشاف أول حالة

الدمام - شريف احمد - أوضح الدكتور تونغشاي كيراتيهاتايكورن، المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض (DDC)، أن الإدارة تشتبه في إصابة الأجنبي الذي وصل إلى تايلاند في 14 أغسطس الساعة 18:00 بجدري القردة.وبينت أنه قد يكون مصابًا بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود (mpox) من النوع Clade 1b، وذلك بسبب تاريخ سفره الذي بدأ من جمهورية الكونغو الديمقراطية.وذكرت أن المريض توقف مؤقتًا في إحدى دول الشرق الأوسط قبل وصوله إلى تايلاند. Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Director-General of the Department of Disease Control (DDC) explained that the DDC suspects the foreign national, who arrived in Thailand on August 14 at 18:00, may be... This is a Twitter Status— upuknews (@upuknews1)كانت السلطات الصحية في تايلاند أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء عن الصحيفة، إلى أن مسافرًا من دولة الكونغو يشتبه في إصابته بالسلالة المتحورة.