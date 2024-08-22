شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعلن اكتشاف حالة جديدة بسلالة خطرة من جدري القرود والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح الدكتور تونغشاي كيراتيهاتايكورن، المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض (DDC)، أن الإدارة تشتبه في إصابة الأجنبي الذي وصل إلى تايلاند في 14 أغسطس الساعة 18:00 بجدري القردة.
وبينت أنه قد يكون مصابًا بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود (mpox) من النوع Clade 1b، وذلك بسبب تاريخ سفره الذي بدأ من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كانت السلطات الصحية في تايلاند أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء عن الصحيفة، إلى أن مسافرًا من دولة الكونغو يشتبه في إصابته بالسلالة المتحورة.
وبينت أنه قد يكون مصابًا بسلالة جديدة من فيروس جدري القرود (mpox) من النوع Clade 1b، وذلك بسبب تاريخ سفره الذي بدأ من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
حالات جدري القرودوذكرت أن المريض توقف مؤقتًا في إحدى دول الشرق الأوسط قبل وصوله إلى تايلاند. Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Director-General of the Department of Disease Control (DDC) explained that the DDC suspects the foreign national, who arrived in Thailand on August 14 at 18:00, may be... This is a Twitter Status— upuknews (@upuknews1)
🚨💉🇹🇭#BREAKING : Thailand reports suspected case of new mpox strain.— upuknews (@upuknews1) August 22, 2024
Dr. Thongchai Keeratihattayakorn, Director-General of the Department of Disease Control (DDC) explained that the DDC suspects the foreign national, who arrived in Thailand on August 14 at 18:00, may be… pic.twitter.com/TdJgLQ8gDT
اكتشاف أول حالة
كانت السلطات الصحية في تايلاند أعلنت عن اكتشاف أول حالة إصابة مشتبه بها بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس جدري القرود.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء عن الصحيفة، إلى أن مسافرًا من دولة الكونغو يشتبه في إصابته بالسلالة المتحورة.