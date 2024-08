شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسبانية تشارك في إخماد حرائق الغابات بجزيرة ماديرا البرتغالية والان نبدء بالتفاصيل

حريق غابات في ماديرا

الدمام - شريف احمد - سيطر رجال الإطفاء على حريق غابات كبير في غابة بجزيرة ماديرا البرتغالية بمعاونة طائرتي إطفاء من إسبانيا، وفقا لما ذكر أنطونيو نونيز، الرئيس الإقليمي لهيئة الحماية المدنية اليوم السبت.ووصلت الطائرتان من إسبانيا أمس الأول الخميس بناء على طلب الاتحاد الأوروبي بعدما طلبت البرتغال المساعدة من التكتل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويمكن لكل من الطائرتين اللتين تعملان بمحركين حمل نحو 6000 لتر من الماء. وساعد في جهودهما الطقس الضبابي وارتفاع نسبة الرطوبة. وجرى إرسال الطائرتين الإسبانيتين بشكل رئيسي إلى الجبال الواقعة حول بيكو رويفو، أعلى جبل في الجزيرة، البالغ ارتفاعه أكثر من 1800 متر.وباءت محاولات مروحية الإطفاء الوحيدة في ماديرا لاحتواء الحريق بالفشل. وبحسب بيانات من برنامج الأوروبي لرصد الأرض (كوبرنيكوس) دمر حريق الغابات الذي اندلع في 14 أغسطس حوالي 5000 هكتار من المناظر الطبيعية.ولم يجر تسجيل إصابات أو أضرار في المباني حتى الآن، لكن العلماء يتحسرون على الضرر البالغ على البيئة وتدمير النباتات ونفوق الحيوانات.وذكرت وكالة أنباء (لوسا) أن الشرطة الجنائية تحقق في سبب الحريق. وأفاد تقرير الوكالة بأن ميجيل ألبوكيركي الرئيس الإقليمي لحكومة ماديرا تحدث بالفعل عن حريق عمدي.