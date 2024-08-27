شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إخماد حريق مصفاة أومسك النفطية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بمقاطعة أومسك، إخماد حريق مصفاة أومسك النفطية الذي وقع (16:05 بتوقيت موسكو).
وكان الحادث خلّف على إثره وفاة شخص وإصابة ستة آخرين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسمع دوي الانفجار في عدة مناطق من المدينة.
وتنتمي مصفاة أومسك إلى شركة "غازبروم نفط"؛ وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا.
وكان الحادث خلّف على إثره وفاة شخص وإصابة ستة آخرين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الممثل الأعلى لـ #الاتحاد_الأوروبي للشؤون الخارجية: الهجوم الأوكراني على #كورسك "ضربة شديدة" لـ #بوتين— صحيفة اليوم (@alyaum) August 22, 2024
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حريق مصفاة أومسك النفطيةواشتعلت النيران في إحدى الوحدات الصناعية للنفط على مساحة 150 مترًا مربعًا.
وسمع دوي الانفجار في عدة مناطق من المدينة.
وتنتمي مصفاة أومسك إلى شركة "غازبروم نفط"؛ وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا.