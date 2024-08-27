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روسيا تعلن إخماد حريق مصفاة أومسك النفطية

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية بمقاطعة أومسك، إخماد حريق مصفاة أومسك النفطية الذي وقع (16:05 بتوقيت موسكو).
وكان الحادث خلّف على إثره وفاة شخص وإصابة ستة آخرين. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

حريق مصفاة أومسك النفطية

واشتعلت النيران في إحدى الوحدات الصناعية للنفط على مساحة 150 مترًا مربعًا.
وسمع دوي الانفجار في عدة مناطق من المدينة.
وتنتمي مصفاة أومسك إلى شركة "غازبروم نفط"؛ وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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