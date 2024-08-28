شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام.. الإفراج عن مؤسس تيليجرام في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفرج الادعاء الفرنسي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تيليجرام، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل". القصة الكاملة: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
للمزيد عن توقيف مؤسس تيليجرام اضغط هنا.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل". القصة الكاملة: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#بافيل_دوروف قيد الاحتجاز الآن .. أول تعليق من #تليجرام و #إيلون_ماسك بعد القبض على مؤسس الشركة#اليوم #Telegram @durov @elonmusk— صحيفة اليوم (@alyaum) August 26, 2024
القصة الكاملة: https://t.co/NoEWlcjC3H pic.twitter.com/3uI0g6JLYE
مؤسس تيليجرامكانت الشرطة الفرنسية احتجزت دوروف السبت في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكا جنائيا مزعوما.
للمزيد عن توقيف مؤسس تيليجرام اضغط هنا.