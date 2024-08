شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 أيام.. الإفراج عن مؤسس تيليجرام في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

مؤسس تيليجرام

الدمام - شريف احمد - أفرج الادعاء الفرنسي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تيليجرام، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل". القصة الكاملة: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كانت الشرطة الفرنسية احتجزت دوروف السبت في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكا جنائيا مزعوما.للمزيد عن توقيف مؤسس تيليجرام اضغط هنا.