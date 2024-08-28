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بعد 4 أيام.. الإفراج عن مؤسس تيليجرام في فرنسا

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أفرج الادعاء الفرنسي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تيليجرام، بافيل دوروف، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل". القصة الكاملة: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

مؤسس تيليجرام

كانت الشرطة الفرنسية احتجزت دوروف السبت في مطار لو بورجيه خارج باريس كجزء من تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي يتعلق بـ12 انتهاكا جنائيا مزعوما.
للمزيد عن توقيف مؤسس تيليجرام اضغط هنا.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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