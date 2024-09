مشهد غير معتاد.. سدود المكسيك مليئة بالأسماك الميتة بدلا من المياه… فيديو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشهد المكسيك واحدة من أشد موجات الجفاف انتشارًا منذ أكثر من عقد من الزمن، إذ أن مستويات المياه منخفضة للغاية في بعض مناطق البلاد لدرجة أنه يمكنك رؤية تأثيرات الجفاف من الفضاء.

وتعاني ولاية تشيواوا، أكبر ولاية في المكسيك، من جفاف مستمر منذ أشهر عدة، أدى إلى جفاف البحيرات والسدود وموت الأسماك، وحتى تدمير مستعمرات النحل.

وشهدت الولاية الحد الأدنى من هطول الأمطار، في السنوات الأخيرة، وتعاني من الجفاف منذ فبراير/ شباط الماضي، أدى لجفاف السدود وانتشار الأسماك الميتة فيها.

وبحسب لجنة المياة الوطنية، خرجت بعض أجزاء المكسيك من الجفاف، في يوليو/ تموز الماضي، وأن 100% من تشيواوا، لا تزال في حالة جفاف، و54 % من الولاية في حالة جفاف شديد و11% منها في حالة جفاف استثنائي وهو أعلى مستوى.

وتسببت ندرة المياة بمعاناة المزارعين وعدم قدرتهم على ري المحاصيل، وتسبب ذلك بموت الكثير من أسراب النحل، بسبب قلة نمو الأزهار.

The prolonged drought in the northern Mexico state of Chihuahua has left dams nearly empty, decimating water supplies needed for agriculture. Thousands of fish have also died due to poor water quality caused by the drought. Find out more below. pic.twitter.com/vwGodSBQ4r