شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة.. وضع المخالطين للمصابين بجدري القردة في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

تفشي جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة أنه سيتم وضع المخالطين لحالات الإصابة بجدري القردة في الحجر الصحي، في حال جرى رصد السلالة الأكثر خطورة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستبدأ في تعقب المخالطين بمجرد التأكد من الإصابة.وأكدت الوزارة وضع المقربين من الحالة المصابة في منشأة حكومية مخصصة لهذا الغرض لمدة 21 يوما، وهي فترة الحضانة التي جرى رصدها في أفريقيا. ويشار إلى أن سنغافورة لم تسجل بعد أي إصابات بالسلالة الأكثر خطورة لجدري القردة، التي دفعت منظمة الصحة العالمية في منتصف أغسطس الماضي إلى الإعلان عن أن الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة.