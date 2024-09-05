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زلزال يضرب جنوبي بنما بقوة 4.9 درجة

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واس - بنما سيتي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوبي بنما بقوة 4.9 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "فيراغواس" جنوبي بنما.
ووقع الزلزال على بعد 364 كيلومترًا من منطقة "أريناس" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

زلازل بنما

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.
، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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