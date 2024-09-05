أفادت المديريّة العامّة لأمن الدّولة، بأنّ "دوريّات من ​أمن الدولة​ في الجنوب- مكتب الزهراني، قامت بجولة في بلدة عرب الجلّ في ​صيدا​، لإزالة التعدّيات على شبكة المياه، برفقة موظّفين من مصلحة مياه صيدا، وتمّ تسطير خمسة محاضر ضبط بحقّ المتعدّين على الشّبكة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أزالت التعديات على شبكة المياه في عرب الجل- صيدا وسطرت 5 محاضر ضبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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