كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الخميس، هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على مقرّ قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل؛ وأصابت هدفها بدقّة".
وأعلن في بيان ثان، أنّ "المقاومة الإسلاميّة شنّت أيضًا هجومًا جوّيًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة على المقرّ المستحدث للواء الغربي 300 جنوب ثكنة يعرا، مستهدفةً أماكن استقرار وتموضع ضبّاطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": شنّينا هجومَين بمسيّرات انقضاضية على مقرَين عسكريَين للعدو بثكنة بيت هلل وجنوب ثكنة يعرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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