اشار النائب إيهاب مطر في تصريح له، الى انه "بعدما وصلت الاتصالات في ملف رواتب فوج إطفاء طرابلس إلى طريق مسدودة وإلى إجراء لا يقدم ولا يؤخر ولا يصب في مصلحة المدينة والطرابلسيين، أعلمكم أنني سأعقد مؤتمرا صحافيا عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في مكتب IMD - الثقافي لأكشف كل تفاصيل الملف، وليتحمل المعنيون مسؤولياتهم أمام الطرابلسيين".

كانت هذه تفاصيل خبر مطر: بعدما وصلت الاتصالات في ملف رواتب فوج إطفاء طرابلس إلى طريق مسدودة سأكشف غدا في مؤتمر صحافي كل تفاصيل الملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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