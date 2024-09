شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: اجتمعت مع مؤسس تليجرام منذ فترة طويلة ولم أتواصل معه بعد ذلك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه اجتمع مع مؤسس تطبيق تليجرام، بافل دوروف، الذي يواجه اتهامات جنائية محتملة في فرنسا، في العاصمة الروسية موسكو منذ فترة طويلة.وقال بوتين، في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، اليوم الخميس: "لقد كان اجتماعا مع رجال الأعمال. ولم نجتمع سويا منذ ذلك الحين، ولم نظل على اتصال أبدا." القصة الكاملة: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونفى بوتين الاجتماع مع دوروف المولود في روسيا قبل وقت قصير من اعتقاله في باريس.ومن ناحية أخرى، انتقد بوتين الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد الملياردير.وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين يتهمون دوروف بعدم التعاون بشكل كاف مع السلطات في التحقيقات الجنائية والمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم جنائية عبر تطبيق تليجرام، من بين أمور أخرى.ويشتبه منتقدو تليجرام أيضا في أن دوروف يعمل مع السلطات الأمنية الروسية، الأمر الذي ينفيه دوروف.