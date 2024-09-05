الاجتماع السادس للجنة السعودية الهندية في الرياض يفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري بين البلدين

عقدت اللجنة السعودية الهندية للتعاون الدفاعي اجتماعها السادس في العاصمة الرياض، حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين.

وتناول الاجتماع عددًا من المجالات الرئيسية التي تشمل التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، إضافة إلى التمارين العسكرية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية وتبادل المهارات. كما تم التركيز على التعاون الصناعي الدفاعي بين المملكة والهند، في إطار السعي إلى تطوير القدرات المحلية في هذا القطاع الحيوي.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية لدى القوات المسلحة في البلدين.

رأس الجانب السعودي خلال الاجتماع، وكيل وزارة الدفاع‬ للشؤون الإستراتيجية اللواء الطيران الركن سلمان الحربي، فيما رأس الجانب الهندي الوكيل المشارك في وزارة الدفاع أميتاب براساد، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.