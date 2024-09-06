البنتاغون: نعمل على صفقة لوقف إطلاق نار بغزة تتضمن قوات لحفظ السلام

اشارت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الى إننا "نعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأميركية".

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي، أن بلادها "تعمل عن كثب على صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ورجحت المتحدثة أن "الصفقة ستتضمن قوات لحفظ السلام، دون مشاركة القوات الأميركية".