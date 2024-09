شكرا لقرائتكم خبر عن خلل تكنولوجي يتسبب في تأخيرات طويلة في السكك الحديدية الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

حركة القطارات

الدمام - شريف احمد - يستعد ركاب قطارات السكك الحديدية الألمانية لتأخيرات طويلة بعدما تسبب خلل كبير في تكنولوجيا المعلومات في انقطاعات كبيرة للخدمات بوسط ألمانيا، حسبما ذكرت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية اليوم السبت.وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المهندسين يعملون بأقصى سرعة لحل المشكلة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقالت الشركة الإقليمية "دي بي ريجيو" إن حركة مرور القطارات الإقليمية والقطارات الكهربائية "إس- بان" بمنطقة راين- ماين تضررت بسبب المشكلات السيبرانية.