البيت الأبيض: تقرير الجمهوريين بشأن الانسحاب من أفغانستان لا يأتي بجديد

اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الى إن تقريرا لمجلس النواب الأميركي نشره الجمهوريون اليوم لا يأتي بجديد بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان. وذكر التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت القرار بشأن إجلاء غير المقاتلين في وقت متأخر للغاية، وفشلت في إجراء تواصل بين الإدارات في واشنطن وبين المسؤولين بأفغانستان.

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