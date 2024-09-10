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مصرع 9 إثر غرق قارب ينقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال

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واس - دكار 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 إثر غرق قارب ينقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السنغال اليوم، مصرع 9 أشخاص إثر غرق مركب كان يقلهم في عملية هجرة غير شرعية.
وأفادت البحرية السنغالية في بيان، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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