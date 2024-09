شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 9 إثر غرق قارب ينقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السنغال اليوم، مصرع 9 أشخاص إثر غرق مركب كان يقلهم في عملية هجرة غير شرعية.وأفادت البحرية السنغالية في بيان، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.