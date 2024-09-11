جنبلاط عرض مع الحلبي لقضايا تربوية وعامة

التقى الرّئيس السّابق لـ"الحزب التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وكان اللّقاء مناسبة لاستعراض قضايا تربويّة وعامّة.

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