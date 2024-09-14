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نائب رئيس جنوب أفريقيا يفقد الوعي أثناء إلقاء كلمة

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د ب أ - بريتوريا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نقل نائب رئيس جنوب أفريقيا بول ماشاتيل إلى المستشفى بعد فقدانه الوعى أثناء إلقاء كلمة، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية.
وفقد ماشاتيل، 62 عاما، الوعى أثناء إلقاء كلمة في إحدى الفعاليات بمدينة تزانين، حوالي 300 كيلومتر شمال شرق العاصمة بريتوريا اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن هيئة الإذاعة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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