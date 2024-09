شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الطائرات المسيرة.. أوكرانيا تصد هجمات روسية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الطائرات الروسية

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلجرام اليوم السبت، إن روسيا شنت مرة أخرى هجمات بطائرات بدون طيار، الليلة الماضية، على أهداف بمختلف أنحاء أوكرانيا، ونشرت حوالي 70 مركبة جوية بدون طيار.وأضاف أنه جرى استهداف مناطق تشيركاسي وجيتومير وفينيتسا وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وخيرسون وخاركيف ودونتسك بالإضافة إلى منطقة كييف الكبرى، في الهجمات وتم صد معظمها.وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 72 من 76 طائرة بدون طيار روسية، جرى إطلاقها ، الليلة الماضية، بدون أن يقدم تفاصيل حول أضرار أو خسائر بشرية محتملة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجرى الإبلاغ عن أضرار فادحة من منطقة أوديسا في البحر الأسود، وفي منطقة إسماعيل، مركز شحن الحبوب، تعرضت مباني تخزين للقصف.