الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان

ذكر الجيش الإسرائيلي، أنّ "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين وقائد سلاح الجو تومار بار ناقشا الخطط العملياتية وجهود الدفاع عن بلدات الشمال"، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.

وادّعى الجيش أنّ "قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان".

هذا، ويشدد حزب الله على أنّ جبهة المساندة مستمرة في لبنان طالما أنَّ الحرب في غزَّة مستمرة، كما يوضح بأنه لا يوجد طريق لعودة المستوطنين في الشمال إلَّا بإيقاف الحرب على غزة.

في وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اتفقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".

وكشفت أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حذر من أن العملية العسكرية وحدها لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم"، وقالت "هوكشتاين حذر الإسرائيليين من أن تصعيدًا واسعًا في لبنان قد يؤدي إلى حرب بمشاركة إيران".