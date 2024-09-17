"ميتا" تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك، ، حظر قناة RT، وشبكة "روسيا سيجودنيا"، وشبكات إعلامية حكومية روسية أخرى، معتبرة إن "وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة".
واكدت في بيان مكتوب انه "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا المستمرة ضد المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية. تم الآن حظر روسيا سيجودنيا، وRT، وكيانات أخرى ذات صلة من تطبيقاتنا حول العالم".
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